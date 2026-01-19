Реклама

Кремль предрек вхождение Трампа в мировую историю

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Американский лидер Дональд Трамп, решив вопрос с вхождением Гренландии в США, войдет в мировую историю. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Существуют эксперты международные, которые считают, что, решив с присоединением Гренландии, Трамп безусловно войдет в историю. Причем не только в историю Соединенных Штатов, но и в мировую историю», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, с этими экспертами трудно не согласиться.

Ранее профессор Колумбийского университета американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Трамп с высокой вероятностью осуществит аннексию Гренландии.

