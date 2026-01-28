Реклама

Экономика
14:44, 28 января 2026Экономика

Россиянам раскрыли механизм выселения за долги по «коммуналке»

Депутат Якубовский: Выселить за долги по ЖКУ могут из жилья по договору соцнайма
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Должникам по «коммуналке» может грозить выселение из квартиры. В каких именно случаях это возможно, изданию RT разъяснил депутат Госдумы Александр Якубовский.

По словам парламентария, выселение за долги по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) — крайняя мера и применяется далеко не ко всем. Соответствующее решение вправе принять лишь суд, а сама по себе задолженность не означает автоматическое изъятие жилплощади.

Законодательство защищает собственника от потери жилья за коммунальные долги. Право собственности сохраняется даже при значительной задолженности — квартировладельцу могут начислить пени, арестовать счета и имущество, но жилье забрать не могут. Исключением является ситуация, в которой жилплощадь не является для собственника единственность и используется, к примеру, для инвестирования. Правда, на практике даже такие случаи остаются единичными, подчеркивает Якубовский.

Иначе ситуация обстоит с арендаторами жилья по договору соцнайма. В этом случае изъять жилье могут, если проживающий не платил за ЖКХ больше полугода без уважительных причин. Тем не менее и при таких обстоятельствах решение принимается в судебном порядке, а должнику обязаны предоставить другое жилье меньшей площади и без антисанитарии. «На улицу» человека выставить не могут, обращает внимание депутат. При этом суд учитывает наличие у должника несовершеннолетних детей, работы, инвалидности и тяжелых заболеваний. Если же погасить долг потребитель не мог по объективным причинам, задолженность могут реструктуризировать.

Ранее россиянам рассказали, за какие услуги в коммунальных квитанциях можно не платить. Так, потребитель вправе отказаться от оплаты радиоточки коллективной телевизионной антенны в квартире.

