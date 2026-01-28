Реклама

13:08, 28 января 2026

Названо условие для встречи Путина и Зеленского

Асафов: Заявление Сибиги не добавляет вероятности встречи Путина и Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна после соответствующей подготовки, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Возможны любые варианты при наличии подготовки. Неоднократно было сказано, что такие встречи должны быть подготовлены, должны пройти встречи подготовительные в рамках групп, других форматов и так далее, если это состоится, то, безусловно, такое возможно», — сказал Асафов.

Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о готовности к встрече с Путиным само по себе не добавляет вероятности встречи, отметил политолог.

Ранее Сибига заявил о том, что Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения вопросов территорий и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он сообщил о готовности Киева к подписанию мирного плана из 20 пунктов и подчеркнул, что вопросы территориальных уступок Киева и ЗАЭС по-прежнему остаются наиболее чувствительными. По его словам, предполагается подписание документа об урегулировании конфликта сначала между США и Украиной, а затем между США и Россией.

