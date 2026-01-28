Реклама

Экономика
20:51, 28 января 2026Экономика

Названы отпугивающие покупателей квартир факторы

Риелтор Савельев: Потенциальных покупателей жилья отпугивают посторонние запахи
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Robert Kneschke / Shutterstock / Fotodom

Потенциальных покупателей отпугивают посторонние запахи, наличие паразитов и неудобное местоположение квартиры. Факторы, которые мешают быстро заключить сделку с жильем, назвал россиянам вице-президент Гильдии риелторов Республики Татарстан Андрей Савельев, пишет «Татар-информ».

«Запах очень сильно влияет на покупателей, наличие различных паразитов, таких как тараканы, крысы, клопы и прочее, а также местоположение», — подчеркнул риелтор.

По словам Савельева, именно поэтому продавцам приходится идти на различные уловки. Например, испечь печенье или какую-то другую еду с приятным ароматом.

Ранее россиянам перечислили возможные скрытые недостатки квартир на вторичном рынке. Так, жилье может иметь трещины на стенах, старые коммуникации и проблемы с отоплением.

