Названы отпугивающие покупателей квартир факторы

Риелтор Савельев: Потенциальных покупателей жилья отпугивают посторонние запахи

Потенциальных покупателей отпугивают посторонние запахи, наличие паразитов и неудобное местоположение квартиры. Факторы, которые мешают быстро заключить сделку с жильем, назвал россиянам вице-президент Гильдии риелторов Республики Татарстан Андрей Савельев, пишет «Татар-информ».

«Запах очень сильно влияет на покупателей, наличие различных паразитов, таких как тараканы, крысы, клопы и прочее, а также местоположение», — подчеркнул риелтор.

По словам Савельева, именно поэтому продавцам приходится идти на различные уловки. Например, испечь печенье или какую-то другую еду с приятным ароматом.

