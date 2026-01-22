Россиян предупредили о ряде скрытых недостатков квартиры

Юрист Соловьев: Квартира может иметь скрытые недостатки

Недвижимость может иметь скрытые недостатки, которые невозможно увидеть при визуальном осмотре объекта перед покупкой. Об этом россиян предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.

Речь идет о строительном и проектировочном браке, неисправностях, а также правовых обременениях и компрометирующих сведениях. «Они проявляются через некоторое время после покупки жилья через конструктивные проблемы, неисправности с коммуникациями, а также падение цены объекта в связи с его моральной и реальной выморочностью», — отметил эксперт.

По его словам, к конструктивным недостаткам могут относиться трещины на стенах, старые коммуникации, проводки, проблемы с отоплением, перепады уровня стен, пола и потолка и другие недочеты. В новостройках такие недостатки должен устранять застройщик, а во вторичном жилье — новый владелец, если акт приемки-передачи уже подписан.

Что касается правовых рисков, частью жилья могут владеть несовершеннолетние, лишенные свободы граждане и банкроты. Кроме того, продавец может скрывать, что в квартире произошло преступление или другие неприятные события, а также нахождение имущества в залоге. Чтобы минимизировать риски, Соловьев рекомендовал опросить соседей, сотрудников управляющий компании, коммунальщиков или участкового перед покупкой.

Ранее россиянам рассказали, когда лучше всего продавать квартиру. Наиболее благоприятным временем эксперты считают март и апрель, а также период с середины сентября по декабрь.