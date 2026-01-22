Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:01, 22 января 2026Экономика

Россиян предупредили о ряде скрытых недостатков квартиры

Юрист Соловьев: Квартира может иметь скрытые недостатки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Недвижимость может иметь скрытые недостатки, которые невозможно увидеть при визуальном осмотре объекта перед покупкой. Об этом россиян предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.

Речь идет о строительном и проектировочном браке, неисправностях, а также правовых обременениях и компрометирующих сведениях. «Они проявляются через некоторое время после покупки жилья через конструктивные проблемы, неисправности с коммуникациями, а также падение цены объекта в связи с его моральной и реальной выморочностью», — отметил эксперт.

По его словам, к конструктивным недостаткам могут относиться трещины на стенах, старые коммуникации, проводки, проблемы с отоплением, перепады уровня стен, пола и потолка и другие недочеты. В новостройках такие недостатки должен устранять застройщик, а во вторичном жилье — новый владелец, если акт приемки-передачи уже подписан.

Что касается правовых рисков, частью жилья могут владеть несовершеннолетние, лишенные свободы граждане и банкроты. Кроме того, продавец может скрывать, что в квартире произошло преступление или другие неприятные события, а также нахождение имущества в залоге. Чтобы минимизировать риски, Соловьев рекомендовал опросить соседей, сотрудников управляющий компании, коммунальщиков или участкового перед покупкой.

Ранее россиянам рассказали, когда лучше всего продавать квартиру. Наиболее благоприятным временем эксперты считают март и апрель, а также период с середины сентября по декабрь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сообщение Путину». Зеленский и Трамп все-таки встретились в Давосе. О чем они договорились в ходе короткой встречи?

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Вэнс раскрыл детали переговоров с НАТО о Гренландии

    Россиян вновь призвали воздержаться от поездок в Иран

    Россия отреагировала на высылку заместителя военного атташе из Германии

    Мужчина купил очки с искусственным интеллектом и отправился искать пришельцев в пустыне

    «Зенит» оштрафует футболиста на 63,5 миллиона рублей за недельное опоздание на сборы

    Популярный актер раскрыл причину облысения после пересадки волос

    Суд отказал автовладельцу в многомиллионном иске из-за дефектов машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok