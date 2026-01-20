Реклама

Экономика
05:26, 20 января 2026Экономика

Россиянам назвали лучшее время для продажи квартиры

РИА Новости: Квартиры на вторичном рынке России лучше продавать в марте-апреле
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Март и апрель, а также период с середины сентября по декабрь, назвали лучшими для продажи квартир на вторичном рынке жилья в России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на риелторов.

Первый активный период продажи квартир — это в основном отложенный спрос, сделки, которые не состоялись зимой или только начали формироваться в феврале. Соответственно, они закрываются как раз весной.

«Еще один пик активности приходится на осень. Но он начинается не с 1 сентября, а примерно со второй половины месяца, так как люди возвращаются из отпусков, решают вопросы до конца года, и активность растет вплоть до декабря», — добавил ведущий специалист по недвижимости компании «Этажи» Иван Золотарев.

Кроме того, сезонность на вторичном российском рынке жилья может отличаться от региона. На севере в основном активность зависит от климатических факторов, командировок, переездов и тому подобное. В свою очередь на юге часто прослеживается рост продаж весной.

Затишье на рынке недвижимости происходит в новогодние праздники и летом, самыми слабыми на практике месяцами по продаже вторичной недвижимости, по словам экспертов, считаются январь и вторая половина мая.

Ранее стало известно о том, что на фоне подорожания недвижимости, российская молодежь ринулась скупать недорогое жилье на севере.

