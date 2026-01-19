Российская молодежь ради жилья кинулась за полярный круг

Молодые россияне отправляются в Воркуту за жильем по цене айфона

Российская молодежь устремилась на север. За полярный круг молодые люди кинулись за жильем по цене айфона, передает Telegram-канал Baza.

На фоне повышения цен на жилье в России все большей популярностью среди зумеров стали пользоваться Воркута, Мурманск и Новый Уренгой. Такую тенденцию эксперты видят на рынке последние три года. В Заполярье молодежь манят низкие цены на недвижимость — по сведениям канала, стоимость квадратного метра там начинается от трех тысяч рублей. Также местное жилье отличается большой площадью. Перспектива жить в таких отдаленных регионах, похоже, не пугает зумеров, учитывая возможность удаленной работы. Местную недвижимость приобретают не только для проживания, но и с целью сдачи в наем — ставки аренды в Заполярье довольно высоки.

Так, купить двухкомнатную квартиру площадью от 40 «квадратов» в Мурманске можно за три миллиона рублей. Однокомнатная обойдется в полтора миллиона рублей. Выше всего стоимость квартир в Новом Уренгое: там цены на «однушки» стартуют от четырех миллионов рублей, а снять такую квартиру можно примерно за 40 тысяч рублей.

За последние полтора года ассортимент на заполярном рынке вырос вдвое, а длительность аренды увеличилась до полугода-года. Такой рост спроса участники рынка объясняют большим туристическим потоком, внутренней миграцией военных и ученых. На фоне введенных субсидий и программ поддержки в северные регионы едут семейные пары от 18 до 25 лет, интересуются заполярной недвижимостью и те, кто недавно развелся. В основном это россияне в возрасте от 20 до 30 лет. Превалируют среди покупателей жители новых регионов РФ, также местные риелторы отмечают покупателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Краснодара, Ставропольского края, Сибири и с Алтая.

Ранее сообщалось, в каких городах России подешевела съемная жилплощадь. Арендовать квартиру стало дешевле в Ростове-на-Дону, Красноярске и Москве. В столице ставки аренды снизились до 90 тысяч рублей в месяц.