Экономика
17:19, 14 января 2026Экономика

Названы города России с подешевевшей арендой жилья

«Яндекс Аренда»: Заметнее всего аренда в России подешевела в Ростове-на-Дону
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Заметнее всего среди крупных российских городов ставки аренды понизились в Ростове-на-Дону. Где ощутимо подешевело съемное жилье, «Известиям» рассказали в сервисе «Яндекс Аренда».

В Ростове-на-Дону, которому аналитику отдали пальму первенства, цены на съем жилья с конца прошлого года снизились на 2,8 процента, до 31 тысячи рублей. Вторую строчку рейтинга занял Красноярск, где в первой декаде января цены опустились на 2 процента, до 28 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Москва — в столице аренда подешевела на 1,7 процента, до 90 тысяч рублей.

В Челябинске аренда стала дешевле на 1,4 процента — снять жилье там можно в среднем за 26 тысяч рублей в месяц. В Самаре цены опустились на 1,3 процента, до 32 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге отмечают снижение цен на 0,9 процента, до 45 тысяч рублей.

Рост ставок за новогодние праздники зафиксировали только в двух городах-миллионниках. В Уфе съемное жилье прибавило в цене 5,2 процента, достигнув стоимости 27 тысяч рублей в месяц, и в Омске — на 3,2 процента, до 26 тысяч рублей.

Снижение ставок аренды аналитики объясняют сезонным затишьем после Нового года. Предложение в первые дни января сокращалось либо стагнировало — ассортимент сдаваемых квартир выросло всего на один процент. Для арендаторов же январь традиционно является наиболее комфортным месяцем для поиска жилья: спрос еще не успел вырасти, и конкуренция среди нанимателей ниже.

Ранее стала известна минимальная сумма для аренды квартиры в Новый год. Самое дешевое жилье на праздники можно было арендовать за 1,1 тысячи рублей. Лот экспонировался в Екатеринбурге.

