Орбан рассказал об угрозах от властей Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти Украины угрожают лично ему и другим членам правительства страны. Его слова приводит ТАСС.

«Украинское правительство угрожает нам. Не стране, а в основном членам правительства и мне лично», — рассказал политик.

По мнению венгерского премьера, угрозы со стороны украинских властей станут «частью повседневной жизни» до парламентских выборов, которые пройдут в Венгрии 12 апреля. Орбан отметил заинтересованность Киева в смене руководства страны, поскольку действующие венгерские власти не готовы оказывать Украине финансовую помощь и исключают ее членство в Европейском союзе (ЕС).

Ранее Орбан заявил, что руководство Украины перешло черту в связи с угрозами в адрес Венгрии.