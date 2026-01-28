Орбан заявил о перешедшем черту руководстве Украины

Орбан заявил, что руководство Украины перешло черту

Руководство Украины перешло черту в связи с угрозами Киева в адрес Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети X.

«Украинское руководство перешло черту. Мы не искали конфликта, но вот уже несколько дней Венгрия находится под прицелом. Тем не менее ни угрозы президента, ни министра иностранных дел, ни экстремистских военных групп не заставят нас отказаться от защиты интересов венгров», — написал он.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет оказывать финансовую поддержку Киеву, не допустит вступления Украины в Европейский союз и не откажется от импорта российских энергоносителей в ущерб венгерским гражданам. По его словам, до тех пор пока Венгрией руководит «патриотическое правительство», решения, касающиеся судьбы страны, будут приниматься в Будапеште, а не в Брюсселе или Киеве.

Ранее Орбан заявил, что достоинство Венгрии не подлежит обсуждению. По его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоило бы об этом помнить.