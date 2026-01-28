Россиянам раскрыли способы накопить на квартиру в 2026 году

Бизнес-консультант Русяев рассказал, как накопить на квартиру в 2026 году

Стратегии накопления на квартиру в 2026 году различаются в зависимости от срока, рассказал основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Русяев рассказал, что при горизонте до двух лет приоритет отдается сохранению средств через вклады с дроблением по банкам в пределах страхового лимита 1,4 миллиона рублей. При среднем горизонте два-пять лет разумно строить лестницу: подушка безопасности, взнос, резерв на ремонт, добавил он.

«Цель разбивается на три корзины: первоначальный взнос 20-30 процентов, расходы на сделку и ремонт. До начала накоплений критично собрать подушку на три-шесть месяцев расходов. Затем проверяется право на налоговые вычеты с лимитом базы три миллиона рублей по процентам. Настройка автосбережения в день получения дохода помогает не растратить средства», — посоветовал Русяев.

Юрист привел сведения Банка России, который отмечает, что в большинстве домохозяйств сумма, направляемая на сбережения, не превышает примерно 20 процентов доходов. По словам эксперта практическая шкала выглядит так: 10 процентов как минимальный старт, 15-25 процентов — как зона ускоренного накопления, 30 процентов и выше — при высоком доходе.

Главное: после откладывания не должны появляться долги на жизнь Илья Русяев юрист

«Ипотека любой ценой почти всегда плохая идея, поскольку фиксирует высокий платеж на годы. Ипотека оправдана при льготной программе, когда покупка дает жизненную устойчивость и платеж вписывается в бюджет при стресс-сценарии. Аренда с накоплением разумнее, когда рыночная ипотека значительно дороже аренды и вы готовы строго инвестировать разницу», — сказал Русяев.

Эксперт добавил, что математическая выгода рассчитывается сравнением ежемесячной цены владения: ипотечные проценты, страховки, налог, ЖКУ минус экономия на аренде и налоговый вычет. Если цена владения заметно выше аренды, аренда с накоплением выгоднее при дисциплине. Второй способ — сравнение капитала через определенное количество лет при обоих сценариях, дополнил Русяев.

Ранее бизнес-консультант Илья Русяев рассказал, как накопить миллион к пенсии. По его словам, это поможет сделать программа долгосрочных сбережений.