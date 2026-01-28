США не пытались заставить Киев пойти на уступки России

Rеuters: США не пытаются заставить Украину пойти на уступки России

США не указывают, что должно быть в мирном соглашении по Украине, и предположение, что Вашингтон пытается принудить Киев к территориальным уступкам России, вводит в заблуждение. Об этом пишет Reuters.

Украина считает гарантии безопасности со стороны США ключевым фактором урегулирования, которое положит конец украинскому конфликту. По информации агентства, в прошедшие выходные США в Абу-Даби выступили посредником в переговорах между посланниками Украины и России, которые, по мнению американских официальных лиц, продвинулись к соглашению.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что говорить об итогах трехсторонних переговоров России, США и Украины пока рано, все упирается в вопрос вывода Вооруженных сил Украины с территории Донбасса.