12:34, 28 января 2026

США не пытались заставить Киев пойти на уступки России

Rеuters: США не пытаются заставить Украину пойти на уступки России
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

США не указывают, что должно быть в мирном соглашении по Украине, и предположение, что Вашингтон пытается принудить Киев к территориальным уступкам России, вводит в заблуждение. Об этом пишет Reuters.

Украина считает гарантии безопасности со стороны США ключевым фактором урегулирования, которое положит конец украинскому конфликту. По информации агентства, в прошедшие выходные США в Абу-Даби выступили посредником в переговорах между посланниками Украины и России, которые, по мнению американских официальных лиц, продвинулись к соглашению.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что говорить об итогах трехсторонних переговоров России, США и Украины пока рано, все упирается в вопрос вывода Вооруженных сил Украины с территории Донбасса.

