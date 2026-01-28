Успех трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию оценили

Политолог Дудаков: США рассчитывают, что ВСУ выбьют из Донбасса

Говорить об итогах трехсторонних переговоров России, США и Украины пока рано, но все упирается в вопрос вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Конечно сложно пока говорить о каких-то промежуточных итогах, потому что работа идет буквально на наших глазах, но судя по тем утечкам, которые появляются в прессе, это все упирается в один единственный вопрос, а именно в нежелание украинской стороны выводить войска ВСУ с той территории Донбасса, которую они контролируют», — сказал Дудаков.

Украина пытается торговаться и требует гарантии безопасности со стороны США, а также большие послевоенные инвестиции, в частности называется цифра 800 миллиардов долларов, добавил политолог, отметив, что таких денег у США нет.

«Всем очевидно, американцам в первую очередь, что условия слишком дорогие, то есть слишком многого украинцы просят. Поэтому сейчас американцы не стали идти на какие-то твердые соглашения с украинцами, пытаются затянуть переговорный процесс», — отметил Дудаков.

По его мнению, США надеются на то, что российская армия будет выбивать ВСУ из Донбасса, и переговорные позиции Украины от этого ухудшатся.

Первые трехсторонние переговоры России, Украины и США о прекращении боевых действий и урегулировании конфликта состоялись в Абу-Даби.