Стало известно о большой концентрации элитных частей ВСУ у границы с Россией

Военблогер Романов сообщил о концентрации ВСУ у границы Белгородской области

Из зоны специальной военной операции (СВО) поступают сообщения о большой концентрации элитных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы с Россией. Об этом рассказал военблогер Владимир Романов в Telegram.

Как ему стало известно, речь идет о бойцах 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 148-й артиллерийской бригады украинских войск, замеченных на белгородском направлении. «Большинство батальонов этих бригад давно не были на фронте, вероятно, находились на восполнении потерь и доукомплектовании, и теперь могут быть брошены на прорыв государственной границы», — допустил Романов.

По словам военблогера, история доказала, что Киеву безразлична судьба личного состава ВСУ. «Лишь бы политическая картинка была красивая. Стало быть, на любую авантюру они способны абсолютно», — считает он.

Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил, что Российской армии однозначно стоит ждать новых ударов ВСУ. Так он прокомментировал слова украинского главкома Александра Сырского, который анонсировал новые наступления. По информации офицера, Киев еще не ввел в бой три базирующиеся на западе Украины бригады, которые хорошо обучены и вооружены современным стрелковым оружием, но имеют проблемы с оснащением техникой.