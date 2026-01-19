Российский генерал рассказал об ожидаемых действиях ВСУ после слов Сырского о наступлении

Генерал-майор Попов: Российской армии однозначно стоит ждать новых ударов ВСУ

Российской армии однозначно стоит ждать новых ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский анонсировал новые наступления. По его словам, «в обороне победу не одержать», поэтому Украина продолжит наступательные операции.

Комментируя слова Сырского, Попов подчеркнул, что, несмотря на зиму, «враг следит за нами и мы следим за ним». Однако, считает офицер, не факт, что ВСУ решатся на операции в ближайшее время. «Оперативно-тактическая обстановка не в их пользу. Единственное, что Сырский может делать, — затыкать дыры имеющимся резервом. Но этого делать не хочет», — считает генерал-майор.

При этом он добавил, что Вооруженные силы России с осторожностью относятся к заявлениям такого рода, так как за ними «может быть основание». По информации Попова, Киев еще не ввел в бой три базирующиеся на западе Украины бригады, которые хорошо обучены и вооружены современным стрелковым оружием, но имеют проблемы с оснащением техникой. «Вероятно, именно эти части в течение первого квартала 2026 года будут получать западные машины, чтобы потом их бросили на передовую», — допустил собеседник издания.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал заявление Сырского о наступлении политическим. Он считает, что нынешний военный потенциал Украины не позволяет осуществлять подобные операции.