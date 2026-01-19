Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:17, 19 января 2026Россия

Российский генерал рассказал об ожидаемых действиях ВСУ после слов Сырского о наступлении

Генерал-майор Попов: Российской армии однозначно стоит ждать новых ударов ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Российской армии однозначно стоит ждать новых ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский анонсировал новые наступления. По его словам, «в обороне победу не одержать», поэтому Украина продолжит наступательные операции.

Комментируя слова Сырского, Попов подчеркнул, что, несмотря на зиму, «враг следит за нами и мы следим за ним». Однако, считает офицер, не факт, что ВСУ решатся на операции в ближайшее время. «Оперативно-тактическая обстановка не в их пользу. Единственное, что Сырский может делать, — затыкать дыры имеющимся резервом. Но этого делать не хочет», — считает генерал-майор.

При этом он добавил, что Вооруженные силы России с осторожностью относятся к заявлениям такого рода, так как за ними «может быть основание». По информации Попова, Киев еще не ввел в бой три базирующиеся на западе Украины бригады, которые хорошо обучены и вооружены современным стрелковым оружием, но имеют проблемы с оснащением техникой. «Вероятно, именно эти части в течение первого квартала 2026 года будут получать западные машины, чтобы потом их бросили на передовую», — допустил собеседник издания.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал заявление Сырского о наступлении политическим. Он считает, что нынешний военный потенциал Украины не позволяет осуществлять подобные операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп не остановится». В России предрекли захват президентом США еще трех стран после Гренландии. О каких государствах идет речь?

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Служащий в армии Macan окунулся в прорубь

    В Совфеде предсказали реакцию Европы на предложение Трампа Путину

    В России резко подорожал один вид жилья

    В России оценили идею Совета мира на фоне приглашения в него Путина

    Пожилым людям назвали необходимый объем воды в день

    Москвичам пообещали сильные магнитные бури и северные сияния

    Пошутивший над бойцами СВО российский стендап-комик прокомментировал обвинение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok