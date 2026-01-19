В России отреагировали на планы ВСУ провести новое контрнаступление в зоне СВО

В России отреагировали на планы главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) провести новое контрнаступление в зоне специальной военной операции (СВО), отметив, что для этого у них не хватит сил. Такое мнение высказал депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

«Это заявление политическое, это не военное заявление, потому что военный потенциал Украины не позволяет им осуществить успешное наступление», — обозначил Колесник, добавив, что подобные заявления нужны только для того, чтобы «взбодрить войска».

Парламентарий заявил, что любое наступление ВСУ закончится их крахом, а также добавил, что «Украине в любом случае придется отдать России Донбасс и юридически признать такую передачу территорий».

«Постараются они что-то изобразить, угробят очередных людей, очередных украинцев, угробят на поле боя. Собственно, я думаю, вот это основная задача», — заключил Колесник.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ будут проводить наступательные операции и «бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу».