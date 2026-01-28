Реклама

04:50, 28 января 2026

Стая пираний напала на купальщиков в Бразилии

Daily Mail: В Бразилии 10 человек пострадали при нападении пираний
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jose Manuel Ribeiro / Reuters

В бразильском штате Баия на северо-востоке страны пираньи напали на купавшихся в реке людей. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, как минимум 10 человек получили травмы. Отмечается, что данное место популярно среди туристов. После произошедшего местные власти закрыли участок реки для купания. Кроме того, будут вывешены знаки, предупреждающие об опасности.

Ранее на пляже Мирити на берегу реки Амазонка в штате Амазонас стая агрессивных пираний атаковала семерых купальщиков, включая семимесячного младенца, которому рыбы отгрызли часть пальца на ноге. Как объяснил биолог Эдинберг Калдас Оливейра, нападение, вероятно, связано с брачным периодом пираний, когда рыбы активно защищают свои гнезда с икрой на мелководье.

