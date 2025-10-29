Из жизни
12:22, 29 октября 2025Из жизни

Обезумевшие пираньи напали на семь человек и отгрызли палец младенцу

В Бразилии пираньи напали на отдыхающих на пляже
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На популярном пляже в Бразилии на отдыхающих напали обезумевшие пираньи. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на пляже Мирити на берегу реки Амазонка в штате Амазонас в воскресенье, 26 октября. Стая агрессивных пираний атаковала семерых купальщиков, включая семимесячного младенца, которому рыбы отгрызли часть пальца на ноге. Местные пожарные оказали пострадавшим первую помощь и обработали раны. При этом родители пострадавшего ребенка предпочли самостоятельно доставить его в больницу.

Биолог Эдинберг Калдас Оливейра пояснил, что нападение, вероятно, связано с брачным периодом пираний, когда рыбы активно защищают свои гнезда с икрой на мелководье. Сброс пищевых отходов в воду дополнительно привлекает стаи к пляжным зонам. Местная администрация рекомендовала воздержаться от купания до нормализации ситуации.

В 2024 году в Бразилии пираньи напали на группу из 11 человек, купавшихся в реке Тиете, и искусали им ноги. Это произошло после того, как купальщики бросили остатки еды у воды.

