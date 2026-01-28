Реклама

04:41, 28 января 2026

В Британии раскрыли причину злости Зеленского на США

Меркурис: Зеленский злится на США из-за исключения ЕС из переговоров
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский злится на США из-за исключения Европейского союза (ЕС) из переговоров. Причину недовольства украинского лидера раскрыл британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Зеленский не только хочет, чтобы европейцы участвовали в переговорах, но он хочет, чтобы европейцы были рядом с Украиной. И все больше расстраивается и злится на США, что этого не произошло из-за позиции России», — сказал он.

По его словам, Зеленский продолжает затягивать урегулирование конфликта под надуманными предлогами, в том числе требуя вступления Украины в ЕС и предоставления Киеву очередных гарантий безопасности.

Ранее о возможных провокациях Киева перед переговорами предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. «Они только усилят атаки, потому что в конце концов это единственное, что позволит им показать силу на переговорах», — считает он.

