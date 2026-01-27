Реклама

На Западе предупредили о возможных провокациях Киева перед переговорами

Профессор Дизен: Украина может совершить новые провокации для срыва переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Киев может совершить новые провокации, чтобы осложнить переговорный фон и попытаться продемонстрировать силу. Об этом предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Если уж на то пошло, я думаю, что они [украинцы] только усилят атаки, потому что в конце концов, кажется, что это единственное, что позволит им показать силу на переговорах», — выразил мнение эксперт.

Как утверждает Дизен, Киев не осознает, что именно Россия владеет ситуацией, что позволяет ей оказывать существенное давление на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США. Они состоятся на этой неделе (26 января — 1 февраля).

