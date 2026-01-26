Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США

Зеленский: Новый раунд переговоров с Россией и США состоится на этой неделе

Новый раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США состоится на этой неделе (26 января — 1 февраля). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Определил рамку дальнейшей дипломатической работы. Готовимся к новым трехсторонним встречам на этой неделе», — написал он.

Политик отметил, что в ходе трехсторонних переговоров, состоявшихся 23-24 января, обсуждались вопросы, необходимые для завершения конфликта. По его словам, в первую очередь речь шла о военной тематике, но также затрагивались и до сих пор не решенные политические вопросы.