16:42, 26 января 2026

Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США

Зеленский: Новый раунд переговоров с Россией и США состоится на этой неделе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Новый раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США состоится на этой неделе (26 января — 1 февраля). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Определил рамку дальнейшей дипломатической работы. Готовимся к новым трехсторонним встречам на этой неделе», — написал он.

Политик отметил, что в ходе трехсторонних переговоров, состоявшихся 23-24 января, обсуждались вопросы, необходимые для завершения конфликта. По его словам, в первую очередь речь шла о военной тематике, но также затрагивались и до сих пор не решенные политические вопросы.

