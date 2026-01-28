В Госдуме рассказали о повышении выплат некоторым категориям россиян

Депутат Нилов: В России проиндексируют выплаты инвалидам и ветеранам с 1 февраля

В России с 1 февраля будут проиндексированы социальные выплаты некоторым категориям граждан. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Изменения коснутся пособий инвалидам, ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны. Собеседник агентства уточнил, что со следующего месяца ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 6 157 рублей. Кроме того, для инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами, выплата увеличится до 8 794 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году выйти на пенсию по старости на общих основаниях смогут мужчины, которым исполнится 64 года, и женщины в возрасте 59 лет. Кроме того, досрочно стать пенсионерами могут мужчины в 62 года, если накопили 42 года стажа, и женщины в возрасте 57 лет, если у них имеется стаж в 37 лет.