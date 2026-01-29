Реклама

03:02, 29 января 2026Забота о себе

Мужчины рассказали о пользе просмотра порно

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Мужчины рассказали, чем просмотр порно оказывался им полезен. О своем опыте они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, один из них признался, что благодаря фильмам для взрослых научился доставлять удовольствие партнерше во время орального секса.

Когда я смотрел порно с Ниной Хартли, в котором показывали, как мужчина доставляет ей удовольствие пальцами и языком, я еще не вел половую жизнь. Позже моя первая девушка не поверила, что сексуальный опыт с ней был для меня первым. Гораздо позже другая партнерша спросила: «Ты этому специально учился?» Да, учился, спасибо, профессор Хартли

Randothrow-awayпользователь Reddit

Еще один отметил, что благодаря порно узнал, как важна смазка.

Парень сломал четвертую перегородку и посмотрел в камеру. «Видишь это?» — сказал он и нанес несколько капель смазки на палец. «Этого недостаточно для комфортного анального секса», —добавил порноактер. Затем он добавил около пяти миллилитров смазки и сказал: «Вот это уже неплохо. Вы же не хотите причинить ей боль»

Wolfragesпользователь Reddit
Другой пользователь заявил, что порно помогло ему в учебе.

Там была женщина, которая преподавала алгебру топлесс. Она очень помогла мне с математикой на первом курсе

littleinasl666пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины обсудили фантазии, которые считают самыми стыдными или такими, в которых точно нельзя признаться. Многие пользователи сказали, что мечтают исчезнуть из своей настоящей жизни.

