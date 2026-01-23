Реклама

08:30, 23 января 2026Забота о себе

Мужчины и женщины обсудили свои самые стыдные фантазии

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom  

Мужчины и женщины обсудили фантазии, которые считают самыми стыдными или такими, в которых точно нельзя признаться. О своих тайных мечтах они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи признались, что мечтают исчезнуть из своей настоящей жизни.

В прошлом году из-за семейных проблем уровень стресса был настолько высок, что я, безусловно, много фантазировал о том, как выйду за пачкой сигарет и не вернусь. Я бы никогда не стал так поступать, но такие мысли подкрадываются, когда становится особенно тяжело

Smyley12345пользователь Reddit

Я давно хотел удалиться от общества и пожить отшельником. Только я, мои кошки, немного вкусняшек для кошек и людей и природа. Горы и снег. Свежий воздух. Тишина. У меня есть удаленная работа, и наконец-то я могу сэкономить приличную сумму. Фантазия может сбыться — и если это произойдет, я просто тихо исчезну, и никто не узнает, куда я делся

Fit-Supermarket-9656пользователь Reddit

Одна женщина поделилась фантазией о ролевой игре в похищение.

Человек в баре или ресторане начинает приставать ко мне. Мило целуется и дразнит меня на парковке. Потом меня похищают и, связав и завязав глаза, отвозят в отель для страстного секса

dahrazielпользователь Reddit
Другая пользовательница рассказала, что хотела бы преодолеть стыдливость и побывать на нудистском пляже.

Я хочу сходить на нудистский пляж, чтобы понять, из-за чего весь этот шум вокруг бодипозитива

Ashamed-Sound5610пользовательница Reddit

Ранее пользователи сети назвали вещи, на их взгляд, зря романтизируемые в отношениях. Большинство мужчин и женщин сошлось во мнении, что люди преувеличивают значимость дорогостоящего свадебного торжества.

