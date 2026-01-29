Реклама

08:31, 29 января 2026Силовые структуры

Поножовщина у мандариновых елок в Москве попала на видео

На Арбате в Москве произошла поножовщина, ранены трое человек
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

На Арбате в Москве произошла поножовщина. Об этом в четверг, 29 января, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичный главк МВД России и публикует видео случившегося.

На кадрах видно, как двое мужчин с, предположительно, ножами нападают друг на друга около мандариновых елок. К ним приближается третий человек – он получает ранение и падает на землю. Далее самого активного участника конфликта скручивают.

В результате потасовки у одного из мужчин порезан живот, у другого – щека. Третий участник конфликта получил тяжелые травмы головы. Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее в Электростали Московской области 18-летнего жителя изрезали в автобусе во время конфликта.

