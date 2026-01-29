Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:04, 29 января 2026Бывший СССР

Президент постсоветской страны уличил чиновников в использовании ИИ

Токаев: Некоторые чиновники используют ИИ для подготовки выступлений
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Некоторые чиновники Казахстана используют искусственный интеллект. За это их раскритиковал президент постсоветской страны Касым-Жомарт Токаев, передает телеканал 24kz.

«Я замечаю, что люди стали полагаться на ИИ, уже перестали писать даже свои выступления — поручают это Grock-у, ChatGPT», — рассказал политик.

По его словам, обращающиеся к ИИ чиновники не используют его для собственного обучения, что, по мнению Токаева, несет за собой серьезные побочные эффекты.

Ранее Токаев предложил назвать новый однопалатный парламент страны словом «Курултай». Он также отметил, что новый орган будет состоять из 145 депутатов, а у его председателя будет три заместителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сейчас многое будет обнуляться». Зеленского приглашают к Путину. В России рассказали, как его могут принять в Москве

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Россияне раскрыли детали дня рождения в поезде до Красной Поляны за сотни тысяч рублей

    Быстров упрекнул футболистов в нежелании играть за «стрелку» и «ромбик»

    Глава российской делегации раскрыл подробности переговоров в Абу-Даби

    Россиянка раскрыла «страшную правду» о стоимости отдыха на Мальдивах

    Культовый американский певец выпустил песню с критикой Трампа

    Президент постсоветской страны уличил чиновников в использовании ИИ

    В России предложили ввести мораторий на некоторые действия в медицинской сфере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok