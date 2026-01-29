Президент постсоветской страны уличил чиновников в использовании ИИ

Токаев: Некоторые чиновники используют ИИ для подготовки выступлений

Некоторые чиновники Казахстана используют искусственный интеллект. За это их раскритиковал президент постсоветской страны Касым-Жомарт Токаев, передает телеканал 24kz.

«Я замечаю, что люди стали полагаться на ИИ, уже перестали писать даже свои выступления — поручают это Grock-у, ChatGPT», — рассказал политик.

По его словам, обращающиеся к ИИ чиновники не используют его для собственного обучения, что, по мнению Токаева, несет за собой серьезные побочные эффекты.

