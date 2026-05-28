09:22, 28 мая 2026

Сотни россиян застряли на вылете в Турцию

Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал Mash

Сотни российских туристов застряли на вылете в Турцию и обратно из-за того, что у авиакомпании Air Anka 25 мая закончилось разрешение на полеты в Россию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что российское турагентство продолжало продавать клиентам путевки с рейсами этого перевозчика вплоть до октября. В итоге часть туристов застряла на курортах, а остальным приходится ночевать в аэропортах в ожидании вылета из России.

Путешественники пожаловались, что туроператор никак не комментирует ситуацию и предлагает отменять поездки с комиссией в размере 25 процентов. Тем временем в беседе с журналистами представители компании отметили, что «точечно работают» с заявками: некоторым продлевают проживание в отелях, а другим предлагают перенос дат.

Ранее в мае побывавшие в Турции туристы застряли в аэропорту Екатеринбурга более чем на два часа. Они не смогли получить багаж после отдыха в Анталье и Стамбуле.

