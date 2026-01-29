Реклама

16:03, 29 января 2026

«Радиостанция Судного дня» передала сообщение о староверце после шифровки о стояке

Радио УВБ-76 передало пять шифровок, включая слова «староверец» и «стояк»
Антонина Черташ
Фото: Unsplash

Радиостанция УВБ-76 за десять минут передала три сообщения за день, включая две двойных шифровки. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая радиостанция Судного дня начала вещание в 11:57 по московскому времени. В первой передаче содержалось слово «стояк». Спустя десять минут, в 12:07 по московскому времени, в эфире УВБ-76 прозвучало второе сообщение. Оно содержало слова «дернолорд» и «паяние». В 15:03 появилась третья шифровка, тоже двойная: в ней были слова «староверец» и «опоролавр».

НЖТИ 81899 СТАРОВЕРЕЦ 5403 1602 ОПОРОЛАВР 8926 4497

Ни одно из этих слов не звучало в прошлых передачах радиостанции.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

