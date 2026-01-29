Реклама

07:56, 29 января 2026

Рейтинг премьер-министра Дании взлетел благодаря Трампу

Politico: Уровень поддержки Фредриксен подскочил после угроз Трампа
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Уровень поддержки деятельности датского премьер-министра Метте Фредериксен взлетел после «яростной защиты» суверенитета Дании и угроз президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

Журналисты считают, что глава Белого дома спас премьера Дании «от политического забвения».

Согласно опросу датских аналитиков, партию Фредериксен поддержали 22,7 процента респондентов, что в случае выборов обеспечило бы ей 41 из 179 мест в парламенте. В исследовании 20-22 января приняли участие 1 012 датчан.

Еще один опрос, проведенный исследовательским институтом Voxmeter, показал, что поддержка кабинета Фредериксен составляет 40,9 процента. Это является самым высоким показателем за два года.

Происходящее в Дании, как подчеркивает издания, схоже с ситуацией в ряде других стран, в том числе в Канаде и Австралии. Таким образом, противостояние Трампу стало мощным стимулом для электората.

Ранее журналисты WSJ написали, что советники Трампа обеспокоены его риторикой по Гренландии, которая может усложнить заключение сделки с Данией. Как отмечалось, некоторые европейские союзники выразили обеспокоенность из-за угроз главы Штатов и последовавшим за ними падением фондовых рынков.

Также ранее появилась информация, что Дональд Трамп обдумывает идею предложить каждому жителю Гренландии по одному миллиону долларов, если население острова проголосует за присоединение к США.

