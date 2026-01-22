Советники Трампа обеспокоились риторикой по Гренландии

WSJ: Советники Трампа обеспокоены его риторикой по Гренландии

Советники президента США Дональда Трампа обеспокоены его риторикой по Гренландии, которая может усложнить заключение сделки с Данией. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

По словам представителя американской администрации, чиновники обсуждали компромиссные вопросы, связанные с размещением в Гренландии военных баз, а также предоставление США доступа к ресурсам. Однако некоторые европейские союзники выразили обеспокоенность из-за угроз Трампа и последовавшим за ними падением фондовых рынков.

Ранее Трамп заявил, что генсек НАТО является более важной фигурой в вопросе Гренландии, чем власти Дании. При этом глава Белого дома пообещал, что не будет использовать силу в отношении Гренландии, но если остров откажется войти в состав США, Вашингтон это «запомнит».