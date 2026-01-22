Трамп решил подкупить гренландцев

Daily Mail: Трамп обдумывает идею предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн

Президент США Дональд Трамп обдумывает идею предложить каждому жителю Гренландии по одному миллиону долларов, если население острова проголосует за присоединение к США. Об этом сообщает Daily Mail.

«[Трамп] обдумывает возможность предложить жителям Гренландии (население 57 000 человек) по 1 миллиону долларов каждому — 750 000 фунтов стерлингов или 850 000 евро — если они проголосуют за присоединение к Соединенным Штатам», — говорится в материале.

Уточняется, что военные представители НАТО обсуждали соглашение, по которому Дания уступит США «небольшие участки гренландской территории», где сможет построить военные базы.

Ранее Трамп сообщил об «отличной» сделке по Гренландии. Американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос, означает ли это, что остров войдет в состав США, но подчеркнул, что эта сделка «долгосрочная», «бессрочная» и «навсегда».