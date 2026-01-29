Россия угодила в черный список Европейского союза

Евросовет: ЕС признал Россию страной с высоким риском отмывания денег

Решение властей Европейского союза о том, чтобы включить Россию в черный список стран с высоким рисков отмывания денег и финансирования терроризма, вступило в силу. Об этом сообщается в журнале Евросовета.

Там сказано, что причинами принятого решения стали стратегические недостатки российского режима, касающиеся как политики, так и законодательства. Речь идет в частности о вопросах независимости финансовой разведки и ее сотрудничества с коллегами из других стран. Такое положение дел, по мнению европейских властей, создает риски для единого европейского рынка, которые следует минимизировать.

В феврале 2023 года группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство России в этой организации. Там заявили, что действия России противоречат основным принципам организации и нарушают взятые обязательства по международному сотрудничеству и взаимному уважению.