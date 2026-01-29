Реклама

Россиян предупредили о риске заражения смертельным вирусом при поездке в Индию

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: CK Thanseer / Reuters

Туристы из России при поездках в Индию должны помнить о возможном риске заражения смертельным вирусом Нипах. Об этом «Интерфакс» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она предупредила россиян, что вероятность такого сценария невысока, однако стоит соблюдать меры предосторожности. По ее словам, в стране Азии в настоящее время официально зарегистрированы только два случая заболевания. Один человек не выжил с неустановленным диагнозом, однако четыре взаимодействующих с ним врача заразились именно вирусом Нипах, добавила Попова.

«Мы держим ситуацию на контроле. В части возможного завоза [в Россию] — к сожалению, это может быть», — сказала она. Глава Роспотребнадзора добавила, что вирус в разные годы появлялся в Индии в период активности отдельного вида летучих мышей.

Также она отметила, что развития ситуации с вирусом в стране Азии на данный момент не наблюдается.

Еще в октябре 2025 года Министерство здравоохранения Индонезии испугалось нового опасного вируса Нипах и ввело на острове Бали строгую проверку при въезде. Так, сообщалось, что туристов, приехавших из районов, где наблюдается вспышка, будут отправлять в больницы прямо из аэропорта.

