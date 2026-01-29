Реклама

Экономика
01:16, 29 января 2026Экономика

Россиян запугали блокировкой пенсий

Эксперт Кучава: Мошенники обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Мошенники запугали россиян перспективой блокировки пенсий. Они рассылают сообщения подобного содержания от лица Соцфонда или Пенсионного фонда, чтобы обманом заставить перейти по фишинговой ссылке и ввести свои данные, предупредил эксперт «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава в разговоре с РИА Новости.

десь важно помнить, что Пенсионный фонд как отдельная структура не существует с 2023 года, и любые письма от его имени - подделка. В сообщении содержится ложное утверждение о блокировке пенсии, — объяснил специалист.

Под предлогом блокировки выплат граждан заманивают на поддельный сайт, который копирует интерфейс «Госуслуг», где от них требуют ввести данные паспорта, СНИЛС, ИНН, а также код из СМС. После этого злоумышленники получают доступ к настоящим личным кабинетам россиян на портале и могут оформить на них кредиты, либо использовать данные во втором этапе схемы.

По словам Кучавы, второй этап предполагает, что аферисты повторно свяжутся с жертвой, представившись уже сотрудниками Центробанка, Росфинмониторинга, ФСБ или иных государственных структур. Они расскажут о взломе личного кабинета и предложат перевести все деньги на «безопасный» счет.

Ранее была раскрыта другая схема мошенников, представлявшихся сотрудниками Пенсионного фонда. Сообщалось, что злоумышленники предлагают сделать перерасчет пенсии.

