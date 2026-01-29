Россиян запугали блокировкой пенсий

Эксперт Кучава: Мошенники обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий

Мошенники запугали россиян перспективой блокировки пенсий. Они рассылают сообщения подобного содержания от лица Соцфонда или Пенсионного фонда, чтобы обманом заставить перейти по фишинговой ссылке и ввести свои данные, предупредил эксперт «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава в разговоре с РИА Новости.

десь важно помнить, что Пенсионный фонд как отдельная структура не существует с 2023 года, и любые письма от его имени - подделка. В сообщении содержится ложное утверждение о блокировке пенсии, — объяснил специалист.

Под предлогом блокировки выплат граждан заманивают на поддельный сайт, который копирует интерфейс «Госуслуг», где от них требуют ввести данные паспорта, СНИЛС, ИНН, а также код из СМС. После этого злоумышленники получают доступ к настоящим личным кабинетам россиян на портале и могут оформить на них кредиты, либо использовать данные во втором этапе схемы.

По словам Кучавы, второй этап предполагает, что аферисты повторно свяжутся с жертвой, представившись уже сотрудниками Центробанка, Росфинмониторинга, ФСБ или иных государственных структур. Они расскажут о взломе личного кабинета и предложат перевести все деньги на «безопасный» счет.

Ранее была раскрыта другая схема мошенников, представлявшихся сотрудниками Пенсионного фонда. Сообщалось, что злоумышленники предлагают сделать перерасчет пенсии.