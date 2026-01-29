Сообщение о сенсационной археологической находке в Северной Осетии оказалось фейком

Данные об археологической находке в Дигорском ущелье оказались недостоверными

Распространившееся в сети сообщение об уникальной археологической находке в горах Северной Осетии, якобы меняющей историю региона, оказалось фейком. На самом деле какие-либо раскопки в январе невозможны.

Telegram-канал «ЧП Алания» написал, что в ходе археологической экспедиции в Дигорском ущелье ученые из Северо‑Осетинского института гуманитарных и социальных исследований совершили открытие, которое «может переписать учебники по истории региона». Сообщалось, что якобы при раскопках у подножия горы Уастырджи исследователи наткнулись на каменный саркофаг, украшенный неизвестными ранее руническими символами, внутри находился хорошо сохранившийся бронзовый шлем. Министерство культуры Северной Осетии между тем якобы заявило о планах создать специальную экспозицию.

В республиканском Центре управления регионом опровергли информацию о сенсационной находке в горах Северной Осетии. Как заявил генеральный директор Национального музея Республики Северная Осетия — Алания Аслан Цуциев, никаких археологических раскопок в республике в январе не проводится и проводиться не может ввиду погодных условий. «Кроме того, я лично знаком со всеми археологами, работающими в республике. Любые полевые исследования, тем более связанные с потенциально значимыми находками, в обязательном порядке были бы известны Национальному музею как профильному учреждению и в перспективе основному месту хранения артефактов», — добавил он.

Подобные фейки обычно создают для привлечения внимания и набора просмотров. Реальные открытия всегда публикуются через официальные каналы. При этом власти республики никак не комментировали якобы меняющее историю открытие. На сайте о дигорском языке и культуре также нет заметок о каких-либо новых раскопках, как и на странице Национального музея республики.

В то же время освещаемая в СМИ археологическая экспедиция проводилась в 2022 году. Тогда в Дигорском ущелье Северной Осетии проходили раскопки могильника Кари Цагат предкобанского и аланского времени и на поселении Сауар, относящемся к V — IV векам до нашей эры. Экспедиция была организована кандидатом исторических наук, заведующим сектором археологии раннего железного века ГИМа Александром Мошинским, он тогда давал официальный комментарий. Кроме того, ученый написал статью о главных археологических находках в этом регионе.

Сообщение об уникальной находке в горах Северной Осетии не получило широкого распространения в российских СМИ. Ряд источников опроверг эти сведения — агентство «ИрИнформ», ГТРК «Алания», kp.ru, e-osetia.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».