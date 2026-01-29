Сообщения о запрете болеть больше девяти дней гриппом опровергли

В Минздраве опровергли сообщения о запрете болеть гриппом больше девяти дней

В Telegram-канале ЧТД, связанном с иноагентом Михаилом Ходорковским, появилась новость с заголовком «Россиянам запретили болеть больше девяти дней», заголовок и инфоповод которой впоследствии подхватили другие каналы. В посте говорилось, что Минздрав утвердил новый стандарт медпомощи при гриппе, где «продолжительность лечения должна составлять 9 дней вместо 15».

«Для диагностики пациенту придется пройти семь врачей: терапевта, невролога, пульмонолога, кардиолога, инфекциониста, гематолога и даже акушера-гинеколога. Также больным будут назначать диету на время больничного», — говорилось в сообщении. Однако эту информацию опровергли.

Канал ЧТД ранее имел другое название, был переименован и удалил старый контент в 2021 году после блокировки Роскомнадзором. Он не стал разбираться в официальном документе, а просто прикрепил ссылку в своем сообщении на сжатую заметку «Парламентской газеты», которую при этом истолковал неверно. Речи о запрете болеть более девяти дней и обойти обязательно ряд врачей в СМИ не шло.

В России действительно обновили стандарты медицинской помощи при гриппе, сократив перечень медикаментов с 51 до 29, добавив противовирусные лекарства и убрав оттуда антибиотики и синтетические гормоны (кортикостероиды), которые ранее называли бесполезными и даже опасными при лечении вирусов.

В стандарте говорится о «средней продолжительности лечения законченного случая» в течение девяти дней, однако это не обязательная цифра, а усредненная. Речи об обязательном посещении семи врачей (терапевта, инфекциониста, гематолога, невролога, кардиолога, пульмонолога и акушера-гинеколога) в документе также не идет. Эти специалисты могут привлекаться к лечению в случае осложнений или уточнения диагноза пациента, о чем свидетельствует в документе графа «усредненный показатель предоставления [услуги]».

Как заявила врач-терапевт Мария Беляева, в прошлом году больничные листы по ОРВИ уже выдавались как на девять, так и на семь дней. «В целом при своевременном и правильном лечении восстановление после гриппа или ОРВИ действительно возможно в течение недели», — пояснила эксперт.

Кроме того, в Минздраве опровергли информацию об ограничении больничного при гриппе. Как сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов, установление единого ориентировочного срока лечения законченного случая носит организационно-плановый характер и необходимо для унификации расчетов объемов медицинской помощи как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. «Данный срок ни в коем случае не является жестким клиническим ограничением. В случае, если состояние пациента требует продолжения терапии, медицинская помощь будет продолжена в полном объеме, а пациент не подлежит выписке или прекращению наблюдения исключительно по формальному истечению девяти дней», — уточнил он.

Юрист, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко добавил, что такие стандарты лечения заболеваний созданы в первую очередь для врачей и медицинских организаций. По его словам, сокращение списка препаратов привязано к клиническим рекомендациям, а список рекомендуемых врачей также можно объяснить. «Акушер-гинеколог, безусловно, необходим, так как грипп во время беременности может вызвать крайне тяжелые осложнения — если помните, некоторые штаммы вроде птичьего или свиного гриппа в свое время доводили беременных женщин вплоть до летального исхода, — подчеркнул Алексей Старченко. — Введение пульмонолога тоже представляется оправданным, так как грипп представляет собой инфекционное заболевание, затрагивающее в основном легкие».

Искаженная информация о том, что россиянам «запретили» болеть гриппом больше девяти дней, не получила широкого распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».