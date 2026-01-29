Реклама

16:16, 29 января 2026Спорт

Украинский киберспортсмен пожал руку россиянину и подвергся критике

Украинского киберспортсмена Костылева раскритиковали за пожатие руки россиянину
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: flaps / YouTube

Украинского киберспортсмена Александра s1mple Костылева, трехкратного лучшего игрока года по версии HLTV, подвергли критике в соцсетях за рукопожатие с российским одноклубником Денисом electroNic Шариповым на турнире IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователи сети посчитали, что Костылев не должен был приветствовать россиянина. Юзеры посоветовали ему снять футболку с флагом Украины или пойти воевать.

28 января команда BC.Game обыграла бразильскую Legacy со счетом 2:0 в 1/8 финала верхней сетки плей-ин и вышла в следующий раунд. В составе BC.Game выступают s1mple, electroNic и трое португальцев. После матча игроки обменивались поздравлениями и рукопожатиями, что спровоцировало волну негатива.

Турнир в Кракове проходит 8 февраля. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

