12:25, 29 января 2026

Украинцам предложили ходить в туалет в кошачьи лотки и пакеты

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Anciens Huang / Shutterstock / Fotodom

Глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов предложил украинцам ходить в кошачьи лотки. Данная мера была предложена на фоне проблем в работе ЖКХ из-за энергетического кризиса. Его цитирует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Фекалии уже текут в Киеве прямо из окон, но надо бороться!» — сказал Бахматов. Глава администрации Деснянского района добавил, что жители Киева должны бороться: рыть ямы во дворе, ходить в пакеты и кошачьи лотки.

Ранее стало известно, что с полуночи 29 января Киев перейдет на временные графики отключения света.

Также ранее жители Киева вышли на митинг из-за ситуации с энергетикой.

