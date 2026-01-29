Реклама

В России нашли способ ускоренного восстановления обоняния после COVID-19

В России нашли способ ускоренного восстановления обоняния после COVID-19
Екатерина Графская
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Врачи-оториноларингологи Сеченовского университета тестируют новый вариант обонятельного тренинга для людей, потерявших обоняние после коронавирусной инфекции. Метод используют в случаях, когда лекарства не помогают. Предварительные результаты показывают, что улучшение может появляться уже через несколько занятий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

Обонятельный тренинг — это немедикаментозный способ лечения, при котором пациент регулярно вдыхает разные запахи. В Сеченовском университете метод усовершенствовали: тренировки проходят под контролем врача с помощью специального автоматизированного комплекса. Он подает запахи в заданном порядке, а пациент выполняет упражнения на их распознавание и различение. Занятие длится около 45 минут и проходит в интерактивном формате, что помогает лучше соблюдать методику.

Во время тренировки врачи дополнительно проводят электроэнцефалографию. Это позволяет объективно оценить, как мозг реагирует на запахи, а не полагаться только на субъективные ощущения пациента. Такой подход помогает точнее отслеживать прогресс и корректировать лечение.

По словам специалистов, потеря обоняния часто сопровождается тревогой и депрессией, поэтому даже небольшой прогресс важен для пациентов. Предварительные данные показывают, что уже с седьмого сеанса многие начинают лучше различать запахи — заметно быстрее, чем при классическом домашнем тренинге.

Ранее ученые раскрыли неожиданную связь между COVID-19 и болезнью Альцгеймера.

