Наука и техника
13:01, 14 января 2026Наука и техника

Раскрыта неожиданная связь между COVID-19 и болезнью Альцгеймера

eBioMedicine: У пациентов с длительным COVID повышается уровень тау-белка
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

У людей с неврологическими симптомами длительного COVID в крови обнаружили повышенный уровень тау-белка — маркера, связанного с нейродегенеративными заболеваниями. К такому выводу пришли исследователи из Университета Стоуни-Брук, опубликовавшие результаты работы в журнале eBioMedicine.

Ученые проанализировали данные 227 человек, перенесших COVID-19 и столкнувшихся с головными болями, головокружением, нарушением равновесия и обоняния. По сравнению с анализами, сделанными до заражения, уровень патологической формы тау-белка (pTau-181) в их плазме оказался в среднем на 59 процентов выше. В контрольной группе — у людей без длительного COVID или без неврологических симптомов — такого роста не наблюдалось.

Особенно выраженным повышение тау-белка было у участников, у которых симптомы сохранялись более полутора лет. Авторы подчеркивают, что это не означает неизбежного развития болезни Альцгеймера, однако может указывать на длительные изменения в работе мозга после инфекции.

Исследователи отмечают, что необходимы дополнительные наблюдения и нейровизуализационные исследования, чтобы понять, связано ли повышение тау-белка с реальным риском когнитивного снижения в будущем. Тем не менее работа усиливает опасения, что последствия COVID-19 могут затрагивать мозг спустя годы после перенесенной инфекции.

Ранее стало известно, что недостаток некоторых витаминов может быть связан с повышенным риском развития и более быстрым прогрессированием болезни Альцгеймера.

    Обсудить
