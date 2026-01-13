Обнаружены скрытые факторы ускорения развития болезни Альцгеймера

Front Nutr: Недостаток ряда витаминов повышает риск развития болезни Альцгеймера

Недостаток ряда витаминов может быть связан с более высоким риском развития и прогрессирования болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли авторы обзорной научной работы, проанализировавшие данные клинических исследований, а также экспериментов на животных и клеточных моделях, посвященных роли микронутриентов в нейродегенерации. Исследование опубликовано в Frontiers in Nutrition.

Анализ показал, что особое значение имеют витамины группы B — прежде всего B6, B9 (фолиевая кислота) и B12. В клинических исследованиях их дефицит ассоциировался с ускоренным ухудшением памяти и когнитивных функций, тогда как восполнение этих витаминов в ряде случаев замедляло прогрессирование симптомов, особенно на ранних стадиях заболевания.

Авторы также отмечают, что на продромальной стадии болезни Альцгеймера — до развития выраженной деменции — наибольший эффект наблюдался при сочетании витаминов группы B с антиоксидантами, такими как витамины C и E, а также с селеном. Такие комбинации воздействуют сразу на несколько ключевых механизмов болезни: воспаление, окислительный стресс и нарушение энергетического обмена в нейронах.

При этом исследователи подчеркивают, что болезнь Альцгеймера имеет многофакторную природу, и изолированный прием одного витамина вряд ли будет эффективен.

