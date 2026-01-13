Реклама

Наука и техника
02:01, 13 января 2026Наука и техника

Назван неочевидный предвестник деменции

Neurology: Более позднее время бодрствования связано с ростом риска деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Нарушения суточного ритма активности и более позднее время бодрствования могут быть связаны с повышенным риском развития деменции у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты крупного наблюдательного исследования в журнале Neurology.

В анализ вошли данные 2 183 человек без деменции, средний возраст которых составлял около 79 лет. В течение примерно двух недель участники носили специальные устройства, фиксировавшие уровень их активности в разное время суток, после чего за их состоянием наблюдали в среднем три года.

За этот период деменция была диагностирована у 176 человек. Выяснилось, что у людей с более «слабыми» и нестабильными суточными ритмами риск заболевания был заметно выше. Кроме того, участники, у которых пик дневной активности приходился на более позднее время, чаще сталкивались с деменцией в будущем.

Авторы отмечают, что речь идет не о прямой причине заболевания, а о возможном раннем сигнале неблагополучия. По их мнению, сбитые биологические часы могут отражать процессы, связанные с ухудшением работы мозга, и заслуживают внимания как потенциальная цель для профилактических вмешательств и дальнейших исследований.

Ранее ученые показали, что природная молекула способна восстанавливать нарушенные механизмы памяти в моделях болезни Альцгеймера.

    Назван неочевидный предвестник деменции

