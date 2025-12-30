Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:05, 30 декабря 2025Наука и техника

Природное вещество показало способность восстанавливать память при Альцгеймере

AC: Молекула кальций CaAKG восстанавливает память при болезни Альцгеймере
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SAI SU PAW KA / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Национального университета Сингапура выяснили, что природная молекула кальций альфа-кетоглутарат (CaAKG) может восстанавливать нарушенные механизмы памяти в моделях болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell (AC) и указывают на новый подход к борьбе с возрастными нарушениями работы мозга.

В экспериментах CaAKG улучшал передачу сигналов между нейронами и возвращал способность к ассоциативной памяти — одной из первых функций, которая страдает при болезни Альцгеймера. Ученые показали, что вещество восстанавливает так называемую долговременную потенциацию — процесс, лежащий в основе обучения и запоминания, который при заболевании обычно нарушен.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Кроме того, CaAKG активировал аутофагию — внутренний «механизм очистки» клеток, помогающий избавляться от поврежденных белков и поддерживать здоровье нейронов. Исследователи также выявили, что молекула действует через особый сигнальный путь, усиливая гибкость нервных клеток и обходя механизмы, которые обычно блокируются амилоидными отложениями.

Поскольку уровень альфа-кетоглутарата в организме снижается с возрастом, его восполнение может стать перспективным способом замедлить ухудшение памяти и поддержать здоровье мозга. Авторы подчеркивают, что речь пока идет об экспериментальных моделях, однако полученные данные открывают путь к разработке более безопасных и доступных подходов к профилактике когнитивного снижения.

Ранее ученые выяснили, что низкая мышечная сила у людей старше 50 лет связана с заметно более высоким риском развития деменции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван способ атаки беспилотников ВСУ на резиденцию Путина

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    В России 12-летний ребенок подавился блином и не выжил

    Врачи сравнили пользу одной долгой и нескольких коротких прогулок

    Москвичка нашла на балконе сумку с 100 миллионами рублей

    Стало известно о смерти экс-депутата во время демонтажа башни в российском регионе

    Опубликован касающийся мужчин приказ министра обороны России

    Кошки Куклачева отказались работать после инфаркта дрессировщика

    Стал известен фаворит матча между «Арсеналом» и «Астон Виллой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok