Назван неочевидный признак повышенного риска деменции

JPR: Снижение мышечной силы связано с более высоким риском развития деменции

Ученые обнаружили, что снижение мышечной силы у людей среднего и пожилого возраста тесно связано с более высоким риском развития деменции. К такому выводу пришли авторы крупного долгосрочного исследования, опубликованного в Journal of Psychiatric Research (JPR), проанализировав данные почти шести тысяч жителей Великобритании старше 50 лет.

Исследователи оценивали силу мышц по нескольким показателям: силе хвата кисти, ее значениям с поправкой на массу тела и индекс массы тела, а также по времени подъема со стула, отражающему силу мышц ног. За период наблюдения, который в среднем составил более девяти лет, деменция развилась у 197 участников. У людей с самой низкой силой хвата риск заболевания был почти в три раза выше по сравнению с теми, у кого мышцы были наиболее сильными.

Аналогичная связь выявилась и для мышц нижних конечностей: участники, которым требовалось больше времени, чтобы встать со стула, чаще сталкивались с деменцией в будущем. Эти закономерности сохранялись независимо от пола и возраста и оставались устойчивыми даже после исключения случаев ранней диагностики деменции.

Авторы подчеркивают, что мышечная сила может служить простым и доступным маркером риска когнитивных нарушений. Результаты работы указывают на важность поддержания силы рук и ног в среднем и пожилом возрасте как потенциального фактора профилактики и замедления развития деменции.

Ранее ученые показали, что даже при развитой болезни Альцгеймера мозг способен восстанавливать структуру и когнитивные функции