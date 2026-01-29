В России увидели в словах генсека ООН о Крыме и Донбассе необходимость реформы организации

Миронов: Слова Гутерриша доказывают необходимость реформы ООН

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с ТАСС заявил, что слова генсека ООН Антониу Гутерриша о Крыме и Донбассе доказывают необходимость реформы всемирной организации.

По мнению политика, ООН необходимо избавиться от двойных стандартов и концепции «международного порядка, основанного на правилах».

Миронов выразил мнение, что Гутерриш лишает русский народ права на самоопределение. «Эталонный образец западной пропаганды - "это другое"», — добавил он.

Ранее Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу. По его словам, к такому выводу пришел секретариат ООН. Там считают, что в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности.

