Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:46, 29 января 2026Россия

В России увидели в словах генсека ООН о Крыме и Донбассе необходимость реформы организации

Миронов: Слова Гутерриша доказывают необходимость реформы ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Миронов

Сергей Миронов. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с ТАСС заявил, что слова генсека ООН Антониу Гутерриша о Крыме и Донбассе доказывают необходимость реформы всемирной организации.

По мнению политика, ООН необходимо избавиться от двойных стандартов и концепции «международного порядка, основанного на правилах».

Миронов выразил мнение, что Гутерриш лишает русский народ права на самоопределение. «Эталонный образец западной пропаганды - "это другое"», — добавил он.

Ранее Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу. По его словам, к такому выводу пришел секретариат ООН. Там считают, что в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что убедил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города. Причина — замерзающие украинцы

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    ЕС допустил введение взносов за контракты с Киевом

    В России увидели в словах генсека ООН о Крыме и Донбассе необходимость реформы организации

    В Венгрии рассказали о призыве Украины ввести очередные антироссийские санкции

    Депутат Рады призвал Зеленского отправиться в Москву

    Украинский город начал подготовку к чрезвычайной ситуации

    Уиткофф передал главе аппарата Белого дома записку с упоминанием Путина

    Солдат ВСУ заставляли платить за доставку еды на позиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok