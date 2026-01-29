Генсек ООН заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос ТАСС, заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу.

По его словам, к такому выводу пришел Секретариат всемирной организации. Там считают, что в этом случае превалирующим является принцип территориальной целостности.

«После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», — подчеркнул Гутерриш.

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Крым и новые регионы России являются неотъемлемыми субъектами РФ. Глава внешнеполитического ведомства России уточнил, что целью Москвы являются не территории. Он объяснил, что речь идет о судьбах людей, чьи предки в том числе осваивали данные земли.