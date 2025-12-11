Лавров: Крым и новые регионы являются неотъемлемыми частями России

Крым и новые регионы России являются неотъемлемыми субъектами РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по украинской тематике, трансляция которого доступна на YouTube.

«У нас тоже есть Конституция, в соответствии с которой Крым, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области являются неотъемлемыми, равноправными частями субъектами Российской Федерации», — подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России уточнил, что целью Москвы являются не территории. Он объяснил, что речь идет о судьбах людей, чьи предки в том числе осваивали данные земли.

Вместе с тем Лавров высказался о «другой Украине». По его словам, государству вновь нужно стать внеблоковым и безъядерным.