12:48, 11 декабря 2025Бывший СССР

Лавров высказался о «другой Украине»

Лавров: Украине нужно снова стать внеблоковым и безъядерным государством
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

В 1991 году Россия признавала другую Украину. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Украина должна снова стать внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством», — высказался он.

Лавров напомнил, что именно эти принципы были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года. Он подчеркнул, что независимость республики была признана Россией именно на основе этих пунктов.

Ранее нидерландский депутат Ральф Деккер высказался о предложениях мирного плана для урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что европейские страны предлагают неприемлемые для России условия мира, среди которых прекращение огня и возможное членство Украины в НАТО.

