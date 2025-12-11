Лавров: Украине нужно снова стать внеблоковым и безъядерным государством

В 1991 году Россия признавала другую Украину. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Украина должна снова стать внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством», — высказался он.

Лавров напомнил, что именно эти принципы были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года. Он подчеркнул, что независимость республики была признана Россией именно на основе этих пунктов.

