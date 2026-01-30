Еврокомиссии задали неудобный вопрос об Украине

Пресс-секретарь ЕК Мерсье ушел от ответа на вопрос о вступлении Украины в ЕС

Пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье ушел от ответа на вопрос о возможности вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в 2027 году. Об этом сообщает The Guardian.

«Ответ оказался довольно запутанным», — пишет издание.

По словам Мерсье, Украина «добилась действительно стабильного прогресса» и продвигается «очень хорошо». При этом он не дал никаких комментариев о дате и возможности вступления страны в ЕС.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал принять Украину в Евросоюз в 2027 году. По его словам, это станет одной из ключевых гарантий безопасности.