Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:12, 30 января 2026Мир

Еврокомиссии задали неудобный вопрос об Украине

Пресс-секретарь ЕК Мерсье ушел от ответа на вопрос о вступлении Украины в ЕС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье ушел от ответа на вопрос о возможности вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в 2027 году. Об этом сообщает The Guardian.

«Ответ оказался довольно запутанным», — пишет издание.

По словам Мерсье, Украина «добилась действительно стабильного прогресса» и продвигается «очень хорошо». При этом он не дал никаких комментариев о дате и возможности вступления страны в ЕС.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал принять Украину в Евросоюз в 2027 году. По его словам, это станет одной из ключевых гарантий безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России задумали ввести новое ограничение на наличные

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В МИД назвали немыслимой поддержку Германией Украины после подрыва «Северных потоков»

    Россиянам развеяли популярный миф о меде

    Раскрыта мечта обвиняемой в афере с похищением подростка 18-летней россиянки

    Захарова увидела в европейских политиках героев «Незнайки»

    Российские подростки залезли на стелу у ТЦ и попали на видео

    Замедление старых iPhone объяснили

    Жестокая расправа над менялой произошла на улице российского города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok