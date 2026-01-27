Зеленский попросил через год принять Украину в ЕС

Зеленский призвал принять Украину в ЕС в 2027 году

Президент Украины Владимир Зеленский призвал принять Украину в Европейский cоюз (ЕС) в 2027 году. Об этом он написал в Telegram-канале по итогам разговора с канцлером Австрии Кристианом Штокером.

«Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому безопасному, технологическому и экономическому вкладу. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате — 2027 годе — и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров», — отметил он.

Политик также проинформировал канцлера об итогах трехсторонней встречи в Абу-Даби. Он подчеркнул, что основные обсуждения касались военных вопросов, но стороны также обсуждали гарантии безопасности для Украины.

Ранее Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США. По его словам, они должны пройти на этой неделе (26 января — 1 февраля).